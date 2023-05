Ab Christi Himmelfahrt geht es los Zugweg, Feuerwerk, alles rund um die Kirmes in Kevelaer

Zugweg Im Mittelpunkt der Kirmes steht der festgebende Verein: die Freiwillige Feuerwehr mit Festkettenträger Paul Hellmanns. Die Festumzüge finden Samstag und Montag statt. Der Zugweg für die große Parade ab 10.30 Uhr am Kirmessamstag startet mit der Aufstellung an der Hauptstraße, weiter geht es mit der Parade über den Kapellenplatz, Maasstraße, Kardinal-von-Galen-Straße, Egmontstraße, Amsterdamer Straße, Kapellenplatz, Hauptstraße, Marktstraße, Sankt-Klara-Platz, Twistedener Straße, Biegstraße, Josefstraße, Koxheidestraße, Klinkenberg 1c (Adjutant Hans-Gerd Hoolmann), Klinkenberg, Keysersfeld, Twistedener Straße, Sankt-Klara-Platz, Marktstraße, Busmannstraße, Peter-Plümpe-Platz. Am Kirmesmontag ist ab 10 Uhr Antreten der Geselligen Vereine auf dem Kapellenplatz, weiter geht es über die Amsterdamer Straße, Egmontstraße, Hubertusstraße, Wissenscher Weg, Adolf-Kolping-Straße, Nordstraße, Dürerstraße, Stephan-Lochner-Straße (Festkettenträger Paul Hellmanns), Dürerstraße, Noldestraße, Zillestraße, Hubertusstraße, Windmühlenstraße, Wasserstraße, Wember Straße, Egmontstraße, Kardinal-von-Galen-Straße, Venloer Straße, Marktstraße, Busmannstraße. Gegen 13 Uhr ist die Festkettenrückgabe am Alten Rathaus. Die Auflösung des Festzuges erfolgt gegen 15 Uhr am Kapellenplatz.