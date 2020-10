Ersatzbusse zwischen Kevelaer, Kleve und Kempen : Brückenarbeiten: Zugausfälle beim Niersexpress

Kevelaer/Kleve Von Montag bis Mittwoch fahren Ersatzbusse. Betroffen sind Zugverbindungen ab Kleve und Kevelaer vor allem am späten Abend und morgens.

Es geht zwar nur um drei Tage, aber die Änderungen sind komplex: Der Ersatzverkehr startet am Montag, 26. Oktober, in Kevelaer zu folgenden Uhrzeiten: 20.09, 21.09, 22.09 und 23.09 Uhr. Die Ankunft erfolgt in Kempen um 21.03, 22.03, und 23.03 Uhr. Es besteht zur Minute 15 jeweils ein Anschluss an die regulären Zugverbindungen nach Düsseldorf. Der Ersatzbus um 23.09 Uhr fährt weiter bis Düsseldorf und hält an allen Bahnhöfen. Der Niersexpress ab Kleve mit den regulären Abfahrzeiten um 20.21 Uhr und 22.21 Uhr fährt sechs bis zwölf Minuten später. Dienstag und Mittwoch, 27. und 28. Oktober, ist jeweils die Zugverbindung mit der regulären Abfahrt ab Kleve um 4.26 Uhr, betroffen. Der Ersatzbus, der von Kleve bis Kempen alle Bahnhöfe anfährt, startet in Kleve um 3.24 Uhr. Die Ankunft in Kempen ist um 5.03 Uhr. Fahrgäste, die in Kleve einsteigen und nach Kempen, Krefeld, Krefeld-Oppum, Meerbusch-Osterath oder Düsseldorf fahren möchten, nehmen ab Kleve den Direktbus um 4.01 Uhr. Der fährt ohne Zwischenhalt bis Kempen und kommt dort um 5.03 Uhr an. Es besteht um 5.15 Uhr ein Anschluss an den Zug nach Düsseldorf.