Stellwerk in Geldern nicht besetzt : Niersexpress fällt zwischen Kevelaer und Nieukerk aus

Stellwerk in Geldern nicht besetzt

Viele warteten in Kevelaer vergeblich auf den Zug und mussten in Ersatzbusse umsteigen. Foto: Evers

Kevelaer/Geldern Weil ein Mitarbeiter der Bahn kurzfristig erkrankte, war das Stellwerk in Geldern am Dienstagmorgen nicht besetzt. Das hatte erhebliche Folgen für den Zugverkehr.

Der erste Tag nach den Osterfeiertagen begann für Pendler in der Region nicht gerade erfreulich. Einige werden nicht pünktlich zur Arbeit gekommen sein. Ab Betriebsstart gegen 4 Uhr morgens fuhren nämlich keine Züge zwischen Kevelaer und Nieukerk. Grund war ein nicht besetztes Stellwerk in Geldern.

Züge konnten nur noch von Kleve bis Kevelaer und von Krefeld aus bis Nieukerk fahren. Dort mussten die Fahrgäste dann in Ersatzbusse einsteigen, die die Nordwestbahn kurzfristig geordert hatte. Da die Busse nicht so schnell wie die Züge unterwegs sind, kam es zu erheblichen Verspätungen. „Wir bitten die Fahrgäste, das bei ihren Planungen zu berücksichtigen“, so eine Sprecherin der Nordwestbahn.