Verkehrsberuhigung gefordert Wettener warten auf Antworten von der Stadt

Bereits Ende 2022 hat es einen Beschluss gegeben, dass zusätzliche Hinweisschilder dafür sorgen sollen, dass weniger gerast wird. Benjamin Hantke fragte bei der Stadt nach. Am 5. Dezember 2023 bekam er die Antwort, dass es Lieferschwierigkeiten gegeben habe. Danach brach die Kommunikation mit der Stadt ab. „Wir würden uns wirklich einen ergebnisoffenen Dialog wünschen“, sagt Hantke. Ende April habe dann auf der Straße „ein Kasten“ gehangen. Es ist eine Verkehrszählung durchgeführt worden. „Der Kasten ist Donnerstag aufgestellt und Montag wieder abmontiert worden.“ Wessels kritisiert, dass der Zeitraum zu kurz war. „Das hätte wenigstens eine Woche oder 14 Tage sein müssen. Und: „Am Wochenende fährt ja keiner zur Arbeit und dann rast hier auch keiner durch oder die wenigsten“, lautet seine Kritik. Die Ergebnisse der Zählung hätten sie gerne gewusst. „Die lassen uns wirklich hängen“, sagt Wessels. Ungelöst ist bisher auch der Wunsch, eine breite Durchfahrt mit einem Poller zu versehen, damit Autofahrer an der Stelle eine Schleife fahren müssen. Bisher ging der Vorschlag nicht durch. Wessels spricht bewusst von einem „Sicherheitspoller“, wie er in anderen Straßen auch steht. So ein rot-weißer, der bei Bedarf auch umgelegt werden könnte. Auf der Straße gibt es auch einen Spielplatz. Auch dort möchten die Anwohner, dass möglichst langsam gefahren wird, damit nicht doch noch was passiert. „Kann man die Verwaltung in Haftung nehmen, wenn doch was passiert?“, stellt Hantke als Frage in den Raum.