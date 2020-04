Coronazeit an der evangelischen Kirche Kevelaer : Ein farbiger Regenbogen aus bunten Steinen

Kevelaer Um ein Zeichen der Hoffnung zu setzen, hat die evangelische Kirchengemeinde Kevelaer dazu aufgerufen, mit bunten Steinen einen Regenbogen zu gestalten. Viele haben sich daran beteiligt.

Karin Dembek ist ganz beeindruckt. „Ich bin überrascht, wie gut die Beteiligung an der Aktion läuft. Innerhalb kürzester Zeit haben viele mitgemacht“, berichtet die Pfarrerin der evangelischen Gemeinde Kevelaer. Als Zeichen des Zusammenhalts in Coronazeiten sollte an der Christuskirche in der Brunnenstraße ein Regenbogen entstehen. Da in der Kirche momentan keine öffntlichen Gottesdienste stattfinden, war die Idee, den Einang zur Kirche dafür zu nutzen. Un dhier haben viele die Möglcihekiet genutzt, einen bunten Stein auf dne Bodne zu legen. Inzwischen ist schon ein stattlicher Regenbogen zu sehen. Mancher hat auch Gedanken auf die Unterseite des Steins geschrieben: „Danke“, „Behütet“ oder „Mache mir Sorgen“ steht da geschrieben. Die Pfarrerin ist beeindruckt, wie gut die Aktion angenommen wird und ist daher mit ihrem Team auf die Idee gekommen, auch noch einen kleinen Wettbewerb zu veranstalten. Weil sie gesehen hat, dass viele sich vor „ihren“ Steinen fotografieren, bittet sie darum, Bilder mit dem Regenbogen zu machen und an das Gemeindebüro zu schicken. Das schönste Bild soll prämiert werden. Die Steine sollen erst einmal liegen bleiben, aber auch später nicht einfach weggeworfen werden. Vielmehr ist geplant, sie rund um die Kirche in das Kiesbett zu legen und so quasi den Regenbogen um die Kirche nachzuahmen.