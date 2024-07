Daten aus der Volkszählung Weeze ist die Gemeinde mit dem zweitstärksten Wachstum in NRW

Als im Jahr 2011 die Zahlen der letzten großen Volkszählung veröffentlicht wurden, war Weeze noch um einiges kleiner: 10.047 Menschen zählte das Statistische Bundesamt damals in der Gemeinde. Jetzt kam der Zensus für das Jahr 2022 raus – und zeigt, dass Weeze ordentlich gewachsen ist in den vergangenen elf Jahren. 11.446 Menschen wohnen in der Gemeinde. Prozentual gesehen ist Weeze die Gemeinde in NRW, die am zweitstärksten gewachsen ist seit dem vergangenen Zensus. 13,9 Prozent Bevölkerung legte Weeze zu. Lediglich Weilerswist, eine Gemeinde im Kreis Euskirchen, wuchs noch stärker – und zwar um 21,2 Prozent.