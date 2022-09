Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes gratuliert : Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze besteht zehn Jahre

Kevelaer/Weeze Die Hilfe von Menschen für Menschen steht im Vordergrund der Einrichtung egal ob Schuldnerberatung, Sozialberatung, Beratung für Flüchtlinge oder für Kinder, Jugendliche und Familien.

Besonderer Gast zu einem besonderen Jubiläum: Die Präsidentin des Deutschen Caritasverbandes Eva Maria Welskop-Deffaa reihte sich in die Gästeschar ein, um dem Caritas-Centrum Kevelaer-Weeze und seinen Mitarbeitenden zum zehnjährigen Bestehen zu gratulieren.

Die Hilfe von Menschen für Menschen steht im Vordergrund der Einrichtung – und Respekt. Denn Respekt wird jedem entgegengebracht, der Hilfe im Caritas-Centrum aufsucht. „Wir helfen kostenlos und ohne groß nach Herkunft oder Religion zu fragen. Niemand muss sich für seine Situation rechtfertigen. Alle werden angenommen – so wie sie sind“, beschreibt Gudrun Blumenkemper die Arbeit des Caritas-Centrums. Ob Schuldnerberatung, Sozialberatung, Beratung für Flüchtlinge oder für Kinder, Jugendliche und Familien: „Weit mehr als tausend Menschen erhalten jedes Jahr Begleitung im Caritas-Centrum“, erläutert die Koordinatorin des Caritas-Centrums. „Manche benötigen nur eine kurze Begleitung, andere wiederum eine intensivere“, so Gudrun Blumenkemper. Von Vorteil ist die enge Vernetzung der verschiedenen Dienste, die diese Beratungsarbeit ausmacht.

Jubiläumsfeier in Dormagen

Jubiläumsfeier in Dormagen : Caritas feiert ihr 100-jähriges Bestehen

Herzstück des Zentrums ist das „Café to come“. Wie in den Beratungszentren in Straelen und Geldern ist auch dieses Café eine sehr niederschwellige Begegnungsmöglichkeit.