Debatte über den Haushalt in Kevelaer : 10 Themen, die die Politik bewegen

Man sieht es am abgegriffenen Exemplar: Die Politik hat sich intensiv mit dem Etat beschäftigt. Foto: CDU

Kevelaer Intensiv haben sich die Fraktionen mit dem Haushalt beschäftigt und über diverse Anträge abgestimmt. Es ging um einen bunten Mix aus Parken, bezahlbares Wohnen oder den Saal Brouwers. Auch über die Steuern wurde diskutiert.

Von Sebastian Latzel

Dass es lange dauern würde, stand schon im Vorfeld fest. Denn die Diskussion über die Anträge der Fraktionen zum Haushalt ist erfahrungsgemäß eine abendfüllende Veranstaltung. Gerade in Corona-Zeiten ist es aber nicht die beste Idee, längere Zeit in größeren Gruppen in einem Raum zusammen zu sitzen. Also entschieden sich Verwaltung und Politik dazu, die entsprechende Ausschusssitzung auf zwei Termine zu legen. An einem Abend ging es um diverse Themen, am zweiten dann nur noch um den Haushalt. Nach einigen Stunden und mehreren Lüftungs-Corona-Pausen hatten sich die Politiker durch die Anträge gekämpft. Unter anderem ging es um diese zehn Themen.

Skateranlage Die FDP hat beantragt, das Umfeld der neuen Skateranlage noch attraktiver zu gestalten. Unter anderem sollen Ascheflächen begrünt werden oder ein Grillplatz eingerichtet werden. Die Verwaltung hatte darauf hingewiesen, dass eine Überplanung des gesamten Bereichs des Schul- und Sportzzentrums nötig sei. Hier müsse man auch den Wunsch nach einer Erweiterung der Mensa, einen möglichen Neubau einer Sporthalle oder von Räumen für die Schule im Auge haben. Daher sei es nicht sinnvoll, bereits jetzt freie Flächen zu überplanen. Dieser Sichtweise schlossen sich die Politiker an.

Kostenlose Hygieneartikel für Frauen Die Liberalen sprechen sich für kostenlose Hygieneartikeln in Toiletten der weiterführenden Schulen sowie in den WC der Verwaltungsgebäuden mit Publikumsverkehr aus. Man einigte sich darauf, 2500 Euro für das Projekt einzuplanen. Allerdings soll erst einmal abgewartet werden, was aus einem ähnlichen Antrag wird, der auf Kreisebene gestellt worden ist.

Keine Steuererhöhung Dieser Antrag kam von der KBV. Aufgrund der Corona-Pandemie seien Vereinen und einzelnen Gruppen von Bürgern Gebühren ganz oder teilweise erlassen worden. Davon hätten aber nicht alle profitiert. Daher solle trotz der angespannten Haushaltslage auf Steuererhöhungen verzichtet werden. Dem Vorschlag schlossen sich die Fraktionen an. Der Kämmerer ist nicht davon begeistert. „Ich wäre für eine Anhebung gewesen, denn wir haben mit einer deutlichen Kostensteigerung zu kämpfen, die den Haushalt belastet“, so Ralf Püplichuisen. Auch für die Politiker scheint klar: Im nächsten Jahr wird man kaum um eine Steuererhöhung umhinkommen.

Parkdeck Der Ansatz dafür im Haushalt soll erst einmal gestrichen werden. Da waren sich die Fraktionen einig. Allerdings wird weiter über dieses Thema diskutiert werden. Wie berichtet, sollen auf dem Parkdeck Stellplätze geschaffen werden, die im Zuge der Umgestaltung des Peter-Plümpe-Platzes wegfallen.

Parkgebühren Hier haben die Grünen gefordert, die Preise um zehn Prozent anzuheben. Zudem solle es einen deutlichen Preisunterschied zwischen Plätzen nahe der City und im Außenbereich geben. Im Zuge der Überarbeitung der Parkraumgebührensatzung soll zwischen innen- und außenliegenden Stellplätzen differenziert werden, so die Verwaltung. Zu berücksichtigen sei auch, dass die Parkgebühren ab 2023 der Umsatzsteuerpflicht unterliegen und die Gebühren dann ohnehin angepasst werden müssen.

Kürzung der Kindergartenbeiträge Die Grünen hatten beantragt, die Beiträge um 20 Prozent zu kürzen. Zunächst sollten die unteren Einkommensgruppen berücksichtigt werden. In den kommenden fünf Jahren sollen die Beiträge entsprechend weiter gekürzt werden, so dass der Besuch der Kita in fünf Jahren kostenfrei wäre. Die Verwaltung verwies darauf, dass bei einer 20-prozentigen Kürzung Einnahmen in Höhe von etwa 140.000 Euro fehlen würden. Ohne Gegenfinanzierung sei die Kürzung kaum möglich. Der Antrag wurde abgelehnt.

Bezahlbares Wohnen Die SPD möchte, dass die Stadt Bauland oder Gebäude kauft, um jährlich mindestens fünf Wohneinheiten für bezahlbarem Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Dem Antrag wurde zugestimmt, die Stadt will geeignete Objekte kaufen.

Streetworker für Kevelaer Die SPD hatte angeregt, eine solche Stelle einzurichten. Vor einigen Jahren gab es bereits einen solchen Mitarbeiter. Durch die Corona-Pandemie seien vor allem für Kinder und Jugendliche die sozialen Kontakte quasi komplett weggebrochen. Viele säßen jetzt vor dem Computer oder der Playstation. Es bestehe, die Gefahr, dass Kinder und Jugendliche auf Dauer in Situationen kommen, die sie nicht bewältigen können. Die Verwaltung verwies darauf, dass man gerade dabei sei, einen neuen Kinder- und Jugendförderplan zu beraten. Der Antrag wurde jetzt erst einmal abgelehnt, das Thema soll im Zuge des Förderplans im Auge behalten werden.

Parkplätze am Spielplatz Heisterpoort in Kervenheim Einem ganz konkreten Problem hat sich die CDU gewidmet. Das Spielgerät „Burg Kervenheim“ ist sehr beliebt bei Kindern aus Kervenheim, aber auch aus der näheren Umgebung. Das führt dazu, dass der Spielplatz auch per Auto angefahren wird. Da es im dortigen Wohngebiet aber nur eine sehr begrenzte Anzahl von Stellplätzen gebe, sei die Parkplatznot zum Problem geworden. Hier wurde beschlossen, dafür zu sorgen, dass es mehr Parkplätze gibt.