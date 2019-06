Kriminalität in Weeze : Zechpreller rasen im Auto auf Hotelier zu

Die Polizei hat eine Ermittlungskommission eingerichtet (Symbolbild). Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

WEEZE Unbekannte haben im Best Deal Hotel am Flughafen Weeze übernachtet und sind am nächsten Tag geflüchtet, ohne zu zahlen. Ein Gast rammte den Inhaber mit seinem Wagen.

Am Tag danach war vom spektakulären Vorfall am Airport schon nichts mehr zu sehen. Die Schranke, die ein Mann bei seiner wilden Flucht durchbrochen hatte, war repariert. Von ihm fehlt wie von den anderen Beteiligten der unglaublichen Geschichte bislang jede Spur.

Wie die Polizei berichtet, hatten am Sonntag gegen 23 Uhr sechs Erwachsene mit vier Kleinkindern im Best Deal Hotel am Flughafenring am Airport eingecheckt. Sie hatten die Zimmer im Internet gebucht. Bei der Anmeldung sollten sie eigentlich mit Kreditkarte bezahlen. Allerdings funktionierte das nicht. Es gebe wohl technische Probleme, so die Personen, die zusagten, die Rechung dann am nächsten Morgen zu begleichen.

Info Polizei sucht nach Zeugen Hinweise Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen, die am Montag gegen 10.30 Uhr fahrzeuge mit englischem Kennzeichen in der Nähe des Flughafens gesehen haben.



Kontakt Zeugen werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Goch zu wenden. Hinweise werden unter der Nummer 02823 1080 entgegen genommen.

Am Montag wollte sich die Gruppe dann allerdings aus dem Staub machen, ohne zu zahlen. Sie packten heimlich ihre Sachen, als der 31-jährige Hotelinhaber Hendrik van Bebber sah, dass ein Teil der Zechpreller in zwei Autos wegfuhr. Der Hotelier sprach daraufhin den Fahrer eines dritten Fahrzeugs an. Er erklärte, dass die Rechnung noch nicht bezahlt sei und das bitte zu erfolgen habe. Van Bebber stellte sich vor das Auto und ging davon aus, dass der Mann Geld aus dem Portemonnaie holt. Doch statt zu zahlen, gab der Fahrer plötzlich Gas und fuhr auf den Hotelinhaber zu. „Ich bin reflexartig hochgesprungen und habe mich an der Motorhaube festgeklammert“, berichtet van Bebber.

Für den Fahrer war das kein Grund zu bremsen, im Gegenteil, er fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Van Bebber schätzt das Tempo auf rund 80 Stundenkilometer. Der Unbekannte wollte über die Einfahrt des Flughafens fliehen, da dort aber mehrere Autos warteten, wendete er den Wagen und raste auf die Mitarbeiterausfahrt zu. Dort machte er eine Vollbremsung, bei der der Hotelier von der Haube geschleudert wurde. Danach gab der Fahrer Gas und durchbrach die geschlossene Schranke. Über einen Nebenweg des Flughafens verschwand das Fahrzeug schließlich.

Der 31-Jährige verletzte sch leicht. Ein Krankenwagen brachte ihn ins Krankenhaus. Van Bebber erlitt einen Bänderriss, bei dem Manöver hätte er sich noch weit schwerer verletzten können. Das nahmen die Unbekannten in Kauf, obwohl es sich bei der ausstehenden Summe lediglich um 177 Euro handelte.

Der Fahrer soll etwa 1,70 Meter groß und dick sein. Auf dem Beifahrersitz saß eine Frau mit braunen, schulterlangen Haaren. Beide sollen etwa 30 bis 35 Jahre alt sein. Alle Personen sprachen akzentfrei Englisch.

Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen silberfarbenen Pkw mit englischem Kennzeichen. Vermutlich war es ein älterer Toyota Corolla. Ein zweites Fahrzeug soll ein brauner VW Bulli sein. Zu dem dritten Wagen gibt es keine Angaben. Alle hatten englische Kennzeichen.

Die Kripo ermittelt, offen ist, ob sich die Gruppe unter richtigen Namen angemeldet hat. Ausgewertet werden auch die Bilder der Überwachungskamera.

Die Schranke war am Dienstag schon wieder repariert. Am Wagen entstand kaum Schaden, weil die Schranken eine Sollbruchstelle haben, um zu vermeiden, dass es bei einer Kollision zu schlimmen Unglücken kommt.

Van Bebber ist seit zwei Jahren Geschäftsführer des Hotels. So einen Vorfall habe es dort noch nie gegeben. Dass im Voraus bezahlt werde, sei das übliche Verfahren. Dass Gäste am nächsten Tag zahlen, weil eine Kreditkarte nicht funktioniert, komme auch immer mal wieder vor.