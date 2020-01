Eröffnung im Gesundheitszentrum auf der Hüls : Zahnwelten Paeßens mit Start in Kevelaer zufrieden

Kevelaer Auch bei der offiziellen Eröffnung auf der Hüls war der Andrang am Samstag groß. Ein besonderer Schwerpunkt ist die Zahnpflege für Kinder.

Eine Sache wird schnell deutlich. Ohne Gradierwerk und Solegarten würde es Paeßens Zahnwelten in Kevelaer vermutlich gar nicht geben. „Das Konzept hier hat uns einfach angesprochen. Es hat alles gepasst“, erläutert Dr. Fritz Paeßens, zahnärztlicher Leiter der Einrichtung im Gesundheitszentrum auf der Hüls. Dass man in die Marienstadt gekommen sei, habe schon sehr mit dem Gradierwerk zu tun, sagt er.

Und bereut hat Familie Paeßens es nicht, in Kevelaer ihren dritten Zahnwelten-Standort nach Kalkar und Kleve eingerichtet zu haben. Denn auch wenn am Samstag offizielle Eröffnung war, läuft der Betrieb schon einige Zeit. „Wir haben hier eine sehr positive Resonanz, wir sind zufrieden“, sagt Fritz Paeßens. Auch bei der Eröffnung war der Zuspruch groß, viele nutzten die Gelegenheit, sich die Praxisräume auf zwei Etagen anzusehen. Und wann geht jemand sonst schon freiwillig zum Zahnarzt?

Den Schwerpunkt in Kevelaer hat Paeßens auf die Zahnpflege für Kinder gelegt. Die werden im Erdgeschoss behandelt, in Räumen, die hell und freundlich sind und kleinen Patienten schon beim Eintreten Ängste nehmen sollen. „Wow statt Au“ lautet das Motto.

Drei Zahnärzte gehören zu dem Team in dem neuen Komplex in Kevelaer, und alle drei wollen auch in die Marienstadt ziehen. Auch das sei in Beleg dafür wie eng die Verbundenheit mit diesem Standort sei, so Paeßens.