Coronabilanz in Kevelaer : Zahl der Infizierten in Kevelaer geht zurück

KEVELAER Die Corona-Daten für die Marienstadt sind Anlass für vorsichtigen Optimismus.

Die Entwicklung bei den Zahlen zum Coronavirus in Kevelaer bleibt erfreulich, wie Ludger Holla von der Stadtverwaltung am Dienstag mitteilte. Nachdem am Montag noch 50 Personen aus der Marienstadt in Quarantäne waren, ist diese Zahl auf 43 gesunken.