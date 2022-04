Situation in Kevelaer : Immer mehr Geflüchtete aus der Ukraine

Situation in Kevelaer

Noch können fast alle Ukrainer privat untergebracht werden, etwa an der Dondertstraße. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kevelaer Der Wohnraum für die Menschen aus der Ukraine in Kevelaer wird knapp. Noch gelingt es, fast alle Geflüchteten privat unterzubringen.

Die Zahl der Geflüchteten aus der Ukraine in Kevelaer steigt immer weiter an. Nachdem Ordnungsamtsleiter Ludger Holla Anfang April im Rat mitgeteilt hatte, dass Kevelaer 142 Menschen aufgenommen hat, sind es inzwischen 187, wie Heinz-Josef Theunissen von der Stadtverwaltung jetzt mitteilte. „Momentan haben wir für alle noch eine private Wohnung gefunden oder sie in städtischen Räumen unterbringen können“, erläutert er. Im Augenblick klappe das noch, aber der Platz werde knapp. „Es wird sportlich werden, auf Dauer für alle eine Wohnung zu finden, wenn die Zahl der Geflüchteten weiter steigt.“