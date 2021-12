Die große Frage: Sparen oder Investieren : Haushalt: der Wunschzettel der Parteien

In Weeze laufen die Beratungen für den Haushalt 2022. Foto: Latzel

Weeze In Weeze laufen gerade die Beratungen, wo im kommenden Jahr was in Weeze investiert werden soll. Wir haben die Parteien um ihre ganz eigenen Wünsche gebeten. Es geht um Baugebiete, Klima oder die Obdachlosenunterkunft.

Gar nicht begeistert ist Johannes Peters davon wie die Haushaltsberatungen laufen. Wie berichtet, vermisst der Kämmerer den Einsparwillen bei den Fraktionen. Aus seiner Sicht werde allzu viel an Wünschen einfach durchgewunken. Der Haushalt soll noch im Dezember verabschiedet werden. Die Beratungen laufen.

Die Redaktion bat alle Parteien um ihre ganz eigenen Wünsche für das Zahlenwerk in Weeze.

Die CDU spricht sich dafür aus, die Planungskosten für Neubaugebiete in Wemb und Weeze beizubehalten. In Weeze gehe es im Besonderen um die Erweiterung Steegsches Feld unter Berücksichtigung der Ergebnisse der Hochschule Osnabrück - Wohnen am Wasser. Eine Investition in die Zukunft sei auch das neue Gewerbegebiet für Weezer Firmen am Wissener Feld. Weiter wünscht sich Fraktionsvorsitzender Guido Gleißner, dass das Freizeitkonzept an der Niers und die Renaturierung des Ottersgrabens von Weeze nach Wemb fortgeführt wird.

„Wenn wir zwei Wünsche frei hätten, stünden an erster Stelle die breitgefächerten individuellen Hilfen des Netzwerks Weeze. Diese sollten gefördert und ausgeweitet werden“, so Jessica Kruchem von den Grünen. Anlaufstelle für diese Hilfen sei der „Wellenbrecher“, dessen Mitarbeiter als Lotsen und Koordinatoren zur Verfügung stehen. Die Gegenfinanzierung könnte zum Teil in einer Rückführung von Investitionen bestehen, die nicht zwingend notwendig wären und Unterhaltskosten nach sich zögen.

„Als zweiter Punkt wäre uns wichtig, das Thema Klima stärker in den kommunalen Fokus zu stellen.“ Ein besonders wichtiger Bereich sei hier der Baubereich wegen der vielen Neubauprojekte in der Gemeinde Weeze. Hier könnte ein Klimaschutzbeauftragter helfen, um unter anderen die Koordination der Neubauten zu lenken wie zum Beispiel über eine Agentur wie Faktor X. Die setzt sich für nachhaltiges Bauen ein. Der Klimaschutzbeauftragte wäre in den ersten drei Jahren zu 65 Prozent über Landesfördermittel darstellbar. Die Zusammenarbeit mit Faktor X ließe sich über die Verkaufserlöse des Grund und Bodens finanzieren. Eventuell wäre es möglich, sich den Klimaschutzbeauftragten mit einer Gemeinde wie Uedem zu teilen.

„Die Wünsche unserer Fraktion sind wie das Weihnachtsfest in diesem Jahr ausgefallen. Gilt es doch den Haushalt nicht mit weiteren freiwilligen Leistungen zu belasten und unsere Ausgleichsrücklage noch schneller abschmelzen zu lassen“, so Norbert Thul von der SPD. Einen wichtigen Punkt gebe es aber für die Sozialdemokraten. „Ein im Haushalt 2021 noch vorgesehener Ansatz zum Neubau einer Obdachlosenunterkunft ist aus dem Haushaltsplan rausgenommen worden. Eine Umsetzung wäre in den nächsten Jahren nicht möglich! Unsere Gesellschaft und die Gemeinde haben für uns gesehen, die Pflicht, den Menschen zu helfen, die auf dem freien Wohnungsmarkt keine Wohnung finden können.“

„Wunsch für den Haushalt“ der SPD sei es, dass menschenwürdige Lebensverhältnisse für Obdachlose geschaffen werden. „Wir möchten daher, dass ein Planungsansatz von 60.000 Euro für den Neubau einer Unterkunft in den Haushalt kommt“, meint Thul. Gegenfinanzieren könne man das durch den Verzicht der Umgestaltung des Vogteiplatzes mit 359.000 Euro.

Die FDP will den Haushalt in seiner jetzigen Fassung ablehnen, so Fraktionsvorsitzender Frans de Ridder. Wenn der Ergebnishaushalt 2022 wie angenommen einen Verlust von 4,3 Millionen Euro bringe, sich die Folgejahre ähnlich entwickeln und die Steuern nicht erhöht werden, sei Weeze 2024 im Haushaltssicherungsverfahren. „Damit wäre unsere bis jetzt noch sehr gute Ausgleichsrücklage bereits in drei Jahren verbraucht. Das kann keiner der Beteiligten wollen“, so de Ridder. „Also sollten wir jetzt und heute beschließen, die Steuern zu erhöhen und unseren Bürgern reinen Wein einschenken? Wenn wir die Steuern nicht erhöhen wollen, müssen wir ab sofort anfangen im Ergebnishaushalt zu sparen.“