Kevelaer : Workshop über abstrakte Fotografie

Kevelaer Einen Workshop über abstrakte Fotografie bietet die VHS in Kevelaer in der Öffentlichen Begegnungsstätte an. Er findet am Samstag, 16. Juni, von 9 bis 16 Uhr statt. Die Gebühr beträgt 40 Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Das Ziel des Kurses ist die Reflexion der abstrakten Malerei im fotografischen Bild durch verschiedene Aufnahmetechniken. Fotograf Uwe Schmid gibt den Teilnehmern Tipps für die Kameraeinstellungen und Aufnahmetechnik. Ein Kamerastativ sollte mitgebracht werden. Die Teilnehmer müssen mit der Bedienung ihrer Kamera vertraut sein. Fotografische Grundkenntnisse sollten vorhanden sein.

Festes Schuhwerk und der Witterung entsprechende Kleidung sind für die Veranstaltung ratsam. Kamera, Zubehör (Bedienungsanleitung, eventuell Blitzlicht und Akkuladegerät), Draht- beziehungsweise Fernauslöser und Stativ, falls vorhanden, ebenfalls mitbringen.



zurück

weiter

Informationen gibt es bei der VHS-Geschäftsstelle Goch, Telefon 02823 6060. Anmeldung: VHS-Geschäftsstelle Goch oder in den Rathäusern Kevelaer, Uedem, Weeze oder im Internet unter www.vhs-goch.de.

(RP)