Antonius Schützengilde Kevelaer Wolfgang Schaffers feiert seinen Königs-Gala-Ball

Die Königsplakette von Wolfgang Schaffers hat eine runde Grundform. In der Mitte wird diese von einem großen und detailgetreuen Rennrad geziert. Es symbolisiert ohne Frage die sportliche Leidenschaft des Königs. Auf der rechten Seite ist das alte Kevelaerer Stadtwappen, teils in Gelbgold, zu erkennen, auf der linken Seite ist das ikonische T der Gilde, ebenfalls in Gelbgold, eingearbeitet. Für musikalische Unterhaltung sorgte die Band Two 4 You. Für ein Jahr sind Wolfgang Schaffers und seine Frau Silvia mehr als nur Repräsentanten der Antonius-Gilde. Ein König und gleichzeitig stellvertretender Präsident, der an sich alles schon kennt, und der genau weiß, worum es geht, kann in diesem Jahr und konnte besonders an diesem Abend das Schützenleben im Mittelpunkt stehend auskosten. Das Adjutanten- Paar, Wolfgang Toonen (Gildenpräsident) und seine Frau Christina, kann ebenfalls als durchaus erfahren im Schützenleben bezeichnet werden, so schnell bringt die beiden nichts aus der Spur.