Polit-Prominenz kommt : Wolfgang Bosbach kommt zum Marketing-Preis nach Kevelaer

Kevelaer Er ist einer der prominentesten Köpfe der CDU. Auch wenn sich Wolfgang Bosbach aus der aktiven Politik zurückgezogen hat, hat sein Wort weiter Gewicht. Er kommt nach Kevelaer.

In zahlreichen Branchen wird derzeit händeringend nach Nachwuchskräften gesucht. Auch für die Stadt Kevelaer ist es nicht mehr so einfach, die Azubi-Stellen zu besetzen. Grund genug, um dieses Thema beim diesjährigen Marketing-Preis Kevelaer in den Vordergrund zu rücken. Einen Abend lang dreht sich am Freitag. 9. September, alles um die Frage, wie sich Unternehmen attraktiv für junge Menschen präsentieren und welche Strategien sie beim Azubi-Marketing anwenden.