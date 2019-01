Volksbank an der Niers: Bosbach wirbt für ein starkes Europa

Splitter

Geburtstag Traditionsgemäß kommen auch die früheren Vorstände der Volksbank an der Niers und ihrer Vorgängerbanken zum Neujahrsempfang. So saß gestern auch Heinz „Bubi“ Aengenheyster unter den Gästen. Dabei war es für ihn ein ganz besonderer Tag. Er wurde am Freitag 88 Jahre alt.

Empfangskomittee Am Eingang begrüßte neben den Vorständen Johannes Janhsen und Wilfried Bosch Konrad Pieper die Gäste per Handschlag. Er ist stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Volksbank an der Niers.