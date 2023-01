Rudel vom Niederrhein breitet sich aus Nachwuchs von Wölfin Gloria tötet fünf Schafe

Etwa ein Dutzend Wölfe soll sich dauerhaft in Nordrhein-Westfalen aufhalten. Ein Rudel lebt am Niederrhein, ein weiteres im Oberbergischen Bereich, das dritte in der Eifel. Hinzu kommen zwei Einzelwölfe im Kreis Borken und in der Senne. Bei diesen Zahlen geht es nur um Wölfe, die sich hier vermutlich niedergelassen haben. Hinzu kommen zahlreiche Tiere, die durchziehen. Das war zuletzt vor allem am linken Niederrhein der Fall. Die Wölfe waren aus den Niederlanden oder Belgien gekommen.