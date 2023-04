Vorstoß im Kreis Kleve CDU-Politiker für kontrollierte Jagd auf Wölfe

Darin sprechen sich wegen der schnellen Ausbreitung des Wolfes für „ein effektives Wolfsbestandsmanagement“ aus. „Damit keine Missverständnisse aufkommen: Wir sagen klar und deutlich Ja zum Artenschutz. Das betrifft auch den Wolf. Aber das heißt nicht, dass der Schutz des Wolfes über alle anderen Belange gestellt werden kann“, schreiben sie. Die Sorgen der Menschen im ländlichen Raum und der Weidetierhalter müssten ernst genommen werden. Die Wolfspopulation sei hierzulande sehr stark gewachsen. „So stark, dass wir in Deutschland heute mehr Wölfe zählen als in vielen anderen EU-Staaten. Davon sind auch dichter besiedelte Regionen Deutschlands betroffen. Und je mehr Wölfe es in Deutschland auch in stärker besiedelten Regionen gibt, umso häufiger kommt es zu Angriffen auf Weide- und Haustiere.“