Reaktionen am Niederrhein auf Urteil Wenn Herdenschutzhunde nachts nicht mehr arbeiten dürfen

Niederrhein · Viele Schäfer haben die großen und teuren Tiere angeschafft, damit sie die Herden vor dem Wolf schützen. Doch ein Gericht verfügte jetzt, dass die Hunde nachts in den Stall müssen, wenn das Gebell die Nachbarn stört. Am besten greifen die Wölfe demnach nun zwischen 22 und 6 Uhr an. Das sagt ein Schafzüchter zum Urteil.

06.10.2023, 12:20 Uhr

Herdenschutzhunde bewachen die Schafe. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Die Situation ist längst klar: Der Wolf ist in der Region heimisch geworden. Immer öfter werden die Tiere am Niederrhein gesichtet, immer wieder werden gerissene Schafe gemeldet. Daher schützen die Schäfer ihre Herden. Neben Zäunen setzten sie dabei Herdenschutzhunde ein. Das sind besonders ausgebildete Tiere, die die Schafe schützen und gleichzeitig den Wolf vertreiben sollen.