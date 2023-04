Die Situation am Niederrhein Immer mehr Wölfe in der Grenzregion

Wie viele Vorfälle mit Wölfen es im Nachbarland gegeben hat, ist auf der Seite bij12.nl sehr genau nachzuvollziehen. Hier sind beispielsweise alle Tiere aufgelistet, von denen es zwischen November und Februar echte Nachweise gibt. Immerhin 33 verschiedene Wölfe umfasst diese Liste für diesen Zeitraum. Mancher mag einwenden, dass die Niederlande groß sind, doch selbst wenn man sich nur die Vorfälle anschaut, die in den Provinzen Gelderland und Limburg in den letzten Wochen registriert wurden, ist das auffällig. Diese Provinzen grenzen direkt an den Kreis Kleve. Unter anderem wurde in Siebengewalt im Dezember ein Schaf von einem Wolf getötet. Und erst am Sonntag wurden vier Schafe in Ysselstein gerissen. Beide Orte liegen nur wenige Kilometer von Weeze und Goch entfernt.