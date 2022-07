Anreise für Parookaville steht an : Am Donnerstag droht wieder der große Stau

Weeze Rekordbesuch beim Festival bedeutet auch Rekord-Anreiseverkehr. Ohne Stau wird es ab Donnerstag nicht gehen. Hinzu kommt, dass keine Züge fahren.

Das Parookaville-Festival rückt näher und damit auch die Angst in der Region vor dem großen Mega-Stau. Denn wenn Tausende Fans Richtung Airport fahren, ist das ein echter Stresstest für die hiesigen Straßen. Die Polizei hat auf jeden Fall schon einmal einen Ratschlag: „Autofahrer sollten ab Donnerstag, 21. Juli, möglichst nicht die B9 zwischen Kevelaer und Goch nutzen, hier könnte es zu größeren Verkehrsbehinderungen kommen“, so eine Polizeisprecherin auf Anfrage der Redaktion.

Besonders extrem ist es erfahrungsgemäß am Donnerstag, wenn 40.000 Besucher des Campingplatzes anrücken. Nachdem das in den ersten Parookaville-Jahren vor allem wegen Wartezeiten beim Abfertigen auf dem Camper-Parkplatz für massive Probleme gesorgt hatte, hat sich die Situation verbessert. 2019 gab es zwar auch Stau, aber der hielt sich noch im Rahmen.

Kein Wunder also, dass das Festivalteam am Verkehrskonzept von 2019 festhält. Einer der wichtigsten Punkte ist wieder die Einrichtung der Einbahnstraße auf dem Hülmer Deich ausschließlich am Donnerstag, 21. Juli. Durch die schnellere Parkplatz-Einweisung soll das gesamte Straßennetz in Weeze entlastet werden.

Es werden etwa 12.000 Autos in der Campsite-Anreise am Donnerstag erwartet. Die vorhandenen Straßenkapazitäten ab den Autobahn-Abfahrten Uedem/Kervenheim und Goch der A57 sollen durch das detaillierte Verkehrskonzept wieder möglichst optimal genutzt werden. Ausweich- und Entlastungsrouten sind – sofern vorhanden – vorbereitet und bereits beschildert. Dennoch ist aufgrund der begrenzten Kapazitäten mit Rückstaus und Wartezeiten in folgenden Zeiten zu rechnen: Donnerstag ganztägig, denn dann ist der Anreisetag der Campsite-Besucher. Es gibt ein hohes bis sehr hohes Verkehrsaufkommen auf den Strecken von den beiden Autobahnausfahrten nach Weeze. Vor allem auf der Kervenheimer / Schloss-Wissener-Straße und der B9. Die Erfahrungen der letzten Jahre zeigen eine Anreise-Spitze am Vormittag zwischen 7 und 11 Uhr. Hiesigen Autofahren wird empfohlen, die Strecken zu meiden oder längere Fahrzeiten einzuplanen. Freitag bis Sonntag steht zwischen 13 und 19 Uhr die Anreise der Tagesbesucher an. Dann ist ebenfalls auf diesen Strecken mit viel Verkehr zu rechnen.