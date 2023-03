Kevelaer prüft drei Standorte Geflüchtete: Stadt will Unterkünfte bauen

Eine Option wäre die Jugendherberge in Schravelen. Wie berichtet hat das Deutsche Jugendherbergswerk (DJH) die Einrichtung stillgelegt. Das bedeutet: Sie ist aktuell nicht in Betrieb, ist aber noch nicht endgültig geschlossen. Die Stadt hatte daraufhin das Gespräch mit den Verantwortlichen beim DJH gesucht. Zu einer Einigung sei es noch nicht gekommen, so Annette Rath, Sprecherin des DJH. Man wollte vermieten, die Stadt will aber eher das Objekt kaufen. Hier zögert das DJH allerdings noch. „Denn wir wollen erst einmal sehen, in welche Richtung bei uns die Überlegungen zur Zukunft von Kevelaer gehen“, sagt Annette Rath. Das Haus sei schließlich nicht komplett geschlossen. Es sei es immer noch eine Option, die Einrichtung wieder zu öffnen. So lange die Zukunft nicht klar sei, wolle man die stillgelegte Jugendherberge nicht verkaufen.