Unbekannte haben Schild am Ortseingang gestohlen : Wetten-Schild bleibt verschollen

Dieses Schild am Ortsausgang von Wetten haben Unbekannte gestohlen. Foto: Latzel

Wetten Unbekannte montierten vor einiger Zeit eine Ortstafel ab. Das ist eine Straftat, stellt die Polizei klar. Ein neues Schild ist bestellt.

Eines morgens war Wetten plötzlich um ein Schild ärmer. An der Ortseinfahrt bei Mera an der Marienstraße fehlte irgendwas, das war auch Ortsvorsteher Guido Küppers aufgefallen: Über Nacht war das Ortsschild verschwunden. Küppers informierte sofort die Stadt, denn die Tafel ist schließlich auch ein Verkehrsschild. Denn es zeigt an, dass ab hier nur noch 50 Stundenkilometer gefahren werden dürfen. „Das Schild ist bestellt, da es allerdings extra angefertigt werden muss, dauert das einige Zeit“, sagt der Ortsvorsteher.

Damit die Autofahrer an der Stelle aber trotzdem auch in der Zwischenzeit ihre Geschwindigkeit drosseln, ist dort ein Tempo-50-Schild aufgestellt worden. Streng genommen hätten in der anderen Fahrtrichtung ein Auflösungszeichen platziert werden müssen. Denn so gilt eigentlich jetzt bis Kevelaer Tempo 50. Aber es kann sicher nicht schaden, wenn etwas langsamer gefahren wird. Das Ortsschild soll in nächster Zeit wieder zurück an seinen Platz kommen.

Wer das Schild gestohlen hat, ist offen. Auch die Polizei hat noch keine Hinweise. Immer wieder kommt es vor, dass „Fans“ eines bestimmten Ortsteils die Schilder abmontieren und dann in der heimischen Garage oder im Partykeller anbringen. Christina Pitz, Sprecherin der Kreispolizei, weist allerdings darauf hin, dass ein Schilderklau kein Dumme-Jungen-Streich ist. „Es handelt sich dabei um eine Straftat“, sagt sie. Streng genommen ist das Abmontieren eines Schildes sogar ein „schwerer Diebstahl“. Denn der liegt vor, wenn etwas gestohlen wird, das besonders gesichert ist. Und ein Ortsschild ist schließlich üblicherweise fest mit einer Eisenstange verschraubt. Bei schwerem Diebstahl drohen sogar Freiheitsstrafen von drei Monaten bis zu zehn Jahren, so die Polizeisprecherin. Es komme aber immer auf den Fall an. Hinzu könne noch eine mögliche Verkehrsgefährdung kommen, weil ja auch die Temporeduzierung entfernt wurde.