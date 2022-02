Gleich drei Projekte laufen : Neue Mietwohnungen für Weeze

Der Bereich hinter der Tankstelle ist bereits abgerissen. Hier sollen Häuser mit Wohungen entstehen. RP-Foto: Latzel Foto: Latzel

Weeze In der Gemeinde ist Bauland gefragt, daher wird gerade das Gebiet Steegsches Feld entwickelt. Gleichzeitig gibt es aber einen großen Bedarf an Wohnungen zur Mieter. Hier sollen gleich drei Projekte das Angebot erhöhen.

Neben Bauland werden in Weeze auch Mietwohnungen gesucht. In diesem Bereich tut sich gerade eine Menge, wie Bürgermeister Georg Koenen und Bauamtsleiter Wilhelm Moll-Tönnesen berichten. Gleich zwei Bereiche an der Kevelaer Straße sind gerade in Angriff genommen worden. Während gegenüber der Tankstelle bereits eifrig gebaut wird, hat der Rat für das Gelände hinter der Tankstelle mit dem Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan jetzt die Weichen gestellt, dass dort etwas entwickelt werden kann. „Wir sind froh, dass an dieser prominenten Stelle etwas passiert“, so der Bürgermeister. Zwei Altlasten der Gemeinde würden jetzt beseitigt. Hinter der Tankstelle sollen acht Reihenhäuser, zwölf Doppelhäuser und ein Mehrfamilienhaus entstehen. Alle Einheiten werden vermietet.

Bevor allerdings gebaut werden kann, muss der Boden tief ausgehoben werden. Früher wurden dort Bahnschwellen gelagert, die getränkten Holzbohlen haben den Boden belastet, deshalb sind aufwändige Vorarbeiten nötig. Drei Meter tief muss das Erdreich ausgehoben und das Material anschließend entsorgt werden. Das kostet Geld, und da die Kommune daran interessiert ist, dass sich an der Stelle etwas tut, beteiligt sie sich an den Sanierungskosten. Bislang musste der Bereich noch nicht saniert werden, da die Fläche komplett versiegelt, also asphaltiert war. Da die Häuser allerdings später auch Gärten bekommen sollen, ist es jetzt nötig, das Erdreich auszutauschen.

Auf dem Gelände der ehemaligen Thermometerfabrik entstehen 15 Wohnungen. Foto: Latzel

Der Aushub des Bodens muss als erstes erfolgen, bevor die Erschließung beginnt. Baubeginn dafür soll im Oktober sein. Die Gemeinde rechnet anschließend mit einer Bauzeit von rund 15 Monaten. Also könnten die Wohneinheiten Ende 2023 bezugsfertig sein. Die Tankstelle bleibt stehen, was die Gemeinde nicht ganz so ideal findet. Die Tankstation soll mit Zaun und Hecken von den Häusern abgetrennt werden.

Auf dem Gelände gegenüber entstehen 15 Wohnungen zur Miete. Der Bereich ist bei vielen als frühere Thermoterfabrik bekannt. Bis in die 1960-er Jahre arbeiteten dort viele Weezer an der Kevelaerer Straße. Danach war Schluss bei der Firma Künzel und es tat sich auf dem Gelände nicht mehr viel. Der Betrieb ruhte, der verlassene Trakt konnte keinen Schönheitspreis gewinnen, von einem „Schandfleck“ war immer mal wieder die Rede. Daher hatten viele erfreut zur Kenntnis genommen, dass Bewegung auf das Gelände gekommen ist. Der Abrissbagger rückte 2019 an und leistete ganze Arbeit. Bald war von dem früheren Gebäude nichts mehr zu sehen, die Arbeiten auf dem Areal begannen und sind weit vorangeschritten. Von der Kevelaerer Straße bekommt man schon einen Eindruck von dem Mehrfamilienhaus mit 15 Wohnungen.

In Wemb soll Auf der Schanz das Gebiet dieses Hofes für Wohnbebauung erschlossen werden. Foto: Latzel