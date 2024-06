Raphaël Freiherr von Loë übergibt die Amtsgeschäfte Generationenwechsel im Schloss Wissen

Er wolle die Führung seines Familienunternehmens „in die Hände, Köpfe und Herzen“ seines Sohnes und seiner Schwiegertochter legen – so hatte Raphael Freiherr von Loë es in seiner Einladung zum „Generationenwechsel auf Schloss Wissen“ formuliert. 180 geladene Gäste waren dabei, als der Hausherr des Schlosses, das er fast 35 Jahre in 16. Familiengeneration geleitet hat, feierlich an seinen Sohn Seraphim Freiherr von Loë und seine Schwiegertochter Felicitas Freifrau von Loë übergab.