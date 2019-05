Wirtschaft in Kevelaer : Wirtschaft boomt, Gewerbesteuer sprudelt

Die Wirtschaft in Kevelaer boomt, hier ein Blick auf das Gewerbegebiet Ost. Foto: Gerhard Seybert, Medien & Presse/Gerhard Seybert, Medien & Presse Service

KEVELAER Wenn Wirtschaftsfördrer Hans-Josef Bruns auf die Wirtschaftsdaten schaut, kommt er aus dem Strahlen kaum heraus: „Die Wirtschaft bei uns wächst kontinuierlich“, freut er sich. Das betreffe Kevelaer insgesamt und zeige auch, dass nicht nur in die Innenstadt investiert werde.

Kehrseite der guten Wirtschaftsentwicklung: Es wird schwieriger, freie Gewerbeflächen zu finden.

Gewerbesteuer Durch die gute Entwicklung spudelt die Gewerbesteuer. Mit 16,5 Millionen Euro erreichten die Einnahmen hier einen Spitzenwert. In den vergangenen fünf Jahren habe sich der Wert um 60 Prozent gesteigert. Die Entwicklung ist beeindruckend: 2009 betrugen die Gewerbesteuereinnahmen 7,48 Millionen Euro, 2016 waren es 11,29 Millionen, 2017 dann 15,69 Millionen. Diese Entwicklung resultiere aus der erfreulichen Konjunktur- und Auftragslage und vom starken Engagement der Kevelaerer Unternehmer, so Bruns. „Insofern wundert es nicht, dass sowohl der kommunale Anteil an der Einkommensteuer mit 11,7 Millionen Euro und der kommunale Anteil an der Umsatzsteuer mit 1,7 Millionen Euro sich ebenfalls bestens weiter entwickeln.“

Arbeitsmarkt Auch hier gibt es allen Grund zur Freude. In den vergangenen fünf Jahren hat sich die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Wallfahrtsstadt von knapp 6000 auf 7779 erhöht. Das ist eine Steigerung von 30 Prozent. Bürgermeister und Wirtschaftsförderer sind sehr zuversichtlich, dass unter Berücksichtigung von Investitionen und Expansionen, in den nächsten ein bis zwei Jahren die Marke von 8500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten überschritten werden kann.