Spannung pur auf dem Hoensberg Winnetou trifft auf Old Shatterhand in Twisteden

Alle zwei Jahre verwandelt sich der Sonnenhügel Hoensberg beim Sportverein DJK Twisteden in den Wilden Westen, wo Commanchen, Schoschonen und andere Indianerstämme mit „Bleichgesichtern“ in Konflikt geraten. Aber die unsterblichen Friedensbotschafter Winnetou und Old Shatterhand kommen und bringen Verständigung unter die Streithähne.