Biker und Rollerfahrer stoßen zusammen Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Winnekendonk

Zwei Schwerverletzte forderte ein Unfall am späten Donnerstagabend kurz vor Winnekendonk. Wie die Polizei berichtet, war gegen 20.30 Uhr ein 64-Jähriger aus Geldern mit seinem Motorrad auf der Kervenheimer Straße in Fahrtrichtung Winnekendonk unterwegs. Der Biker verringerte vor dem Ortseingang die Geschwindigkeit seiner Maschine. Das sah offenbar ein 18-jähriger Rollerfahrer aus Neuss zu spät. Verkehrsteilnehmer aus Neuss, Er fuhr auf das Motorrad auf, es kam zum Zusammenstoß der Krafträder. Beide Männer stürzten mit ihren Maschinen und verletzten sich dabei schwer. Rettungswagen brachten sie in örtliche Krankenhäuser. Lebensgefahr habe glücklicherweise nicht bestanden, so die Polizei.