Im Rahmen der Kirmesfeierlichkeiten Ortschronist Drißen trägt die Festkette in Winnekendonk

Christian Mülders, Präsident der Geselligen, begrüßte unter den zahlreichen Anwesenden die Schützenkönige und Ministerpaare von Achterhoek und Winnekendonk, Ratsmitglieder und besonders den ehemaligen Ortsvorsteher von Winnekendonk und Ehrenbürger von Kevelaer, Hansgerd Kronenberg. Bezugnehmend auf das Kirmesmotto „Gesellig vereint“ sagte Mülders: „Gerade in einer Zeit vieler Krisen in der Welt wollen wir ein Zeichen setzen gegen Angst und Gewalt, gegen Antisemitismus und Ausländerfeindlichkeit. Wir wollen Vielfalt und Teamgeist zelebrieren mit unserer Feier.“ Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler merkte in seinem Grußwort an, dass heute der Ortschronist die Festkette bekommt. „Ich bin ja auf vielen Heimatabenden im Jahr dabei, aber in Winnekendonk gefällt mir immer sehr die Chronik, die Georg Drißen vorstellt“, so Pichler, und zum Festkettenträger gewandt sagte er: „Der Name Georg Drißen wird also demnächst auch in die Chronik aufgenommen.“ Ortsvorsteher Erich Reiser beschrieb in seiner Laudatio Drißen als einen Menschen, der von Kind an durch seine Eltern an ein aktives Vereinsleben gewöhnt war. Schon früh trat er dem Musikverein bei und lernte die Trompete. Mitarbeit in Jugendgruppen, später im Vorstand als Schriftführer, zeigten sein Engagement. Im Vorstand des Präsidiums der Geselligen Vereine gründete er 2010 den Geschichtskreis, den er bis heute leitet. Reiser erinnerte daran, dass auch Vater Franz-Josef Drißen Heimatforscher in Winnekendonk war. Er trug 1999 die Festkette, Sohn Georg trägt sie nun 25 Jahre nach seinem Vater.