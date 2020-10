Klanginstrument für Katharinen-Haus in Winnekendonk : Zarte Klänge im Sinnesgarten

Klanginstrument für Katharinen-Haus in Winnekendonk

Winnekendonk Der Außenbereich soll die Wahrnehmung der Besucher in besonderen Maße stärken und inspirieren. Gitarren- und Geigenbauer Jens Towet hatte dafür eine gute Idee.

Musik berührt die Sinne. Deswegen war es nur folgerichtig, dass im Sinnesgarten des Katharinen-Hauses ein Instrument ein neues Zuhause findet. Aber nicht irgendeines. Es wurde extra vom Gitarren- und Geigenbauer Jens Towet und seiner Praktikantin Christin Burger angefertigt. Es brauchte nicht lange, bis die Betreuungskraft Monika Behrens den Instrumentenbauer, der sonst mit Xylophonen und Glockenspielen eher weniger in Berührung kommt, dafür begeisterte, diese Idee für das Katharinen-Haus der Caritas umzusetzen. Towet entwarf nicht nur das Klangspiel, sondern baute, installierte und stiftete es auch dem Senioren-Haus. Über 20 Stunden Arbeit stecken in dem Instrument, das sich aus einem Röhrenglockenspiel und Klangstäben aus Eschenholz zusammensetzt. „Neugierig haben die ersten Heimbewohner das Klangspiel schon ausprobiert. Es lädt einfach zum Musizieren ein“, freut sich Behrens. „Auch aus einem Rollstuhl heraus ist das Instrument gut erreichbar“, so die Mitarbeiterin. Markus Kremer, Bereichsleiter Stationäre Pflege des Caritasverbandes Geldern-Kevelaer: „Uns herzlicher Dank gilt Jens Towet. Die Bewohner und Mitarbeitenden des Katharinen-Hauses freuen sich sehr über die lebendige und klangvolle Bereicherung des Gartens.“