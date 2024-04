Zwischen Kervenheim und Winnekendonk Bei der Scheunenfete der Landjugend soll die Post abgehen

Am Samstag, 6. April, veranstaltt die Katholische Landjugend (KLJB) Winnekendonk-Achterhoek ihre beliebte Scheunenfete. „Wir laden euch also ein, gemeinsam zu feiern und die Scheunenfete wieder unvergesslich zu machen“, so das Organisationsteam, das bereits voller Vorfreude ist.