Die Folge der Corona-Pandemie : Karnevalssitzung und Zug in Winnekendonk fallen aus

Karnevalssitzung und Zug in Winnekendonk fallen aus

Solche Bilder wird es 2022 nicht in Winnekendonk geben. Zug und Sitzungen wurden abgesagt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Winnekendonk Die aktuellen Regeln lassen ein große Feiern nicht zu, so das Präsidium der Geselligen Vereine. Daher wird es 2022 keine jecken Veranstaltungen geben.

Das Präsidium der Geselligen Vereine Winnekendonk hat nach eingehenden Beratungen beschlossen, dass es in der aktuellen Karnevalssession keine Kappensitzung und keinen Kinder-Karnevalszug geben wird.

Die Kappensitzung entfällt, weil die Durchführung von Saalveranstaltungen unter den Corona-Bedingungen mit der neuen Omikron-Variante ein immer größeres Risiko ist, so der Verein. „Als Veranstalter müssen wir den ganzen Abend über dafür sorgen, dass eine genaue Kontrolle des Immunisierungsstatus erfolgt.“ Wahrscheinlich hätte man sogar auf eine „GG+“-Regelung, also geimpft/genesen plus aktueller Bürgertest bestehen müssen.