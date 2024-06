Public Viewing bei der Kirmes Fans jubeln in Winnekendonk über EM-Sieg gegen Dänemark

Als Joachim Andersen in der 48. Minute das vermeintliche 1:0 für Dänemark erzielte, wurde es auch im Festzelt in Winnekendonk totenstill. Wenig später brach dann allerdings großer Jubel aus, als der Treffer nach der Entscheidung des Videoschiedsrichters zurückgenommen wurde. Und nur wenige Minuten später konnten die Gäste über den Führungstreffer der deutschen Mannschaft jubeln. Zahlreiche Besucher hatten sich im Festzelt auf dem Kirmesplatz versammelt, um hier zusammen die Achtelfinal-Begegnung zu verfolgen. Nach Abpfiff herrschte beste Stimmung im Zelt am Samstag bei der Kirmes in Winnekendonk.