Heimatabend in Winnekendonk Georg Drißen trägt die Festkette

So bleiben dem Musikverein Winnekendonk eine Vielzahl an schönen Erinnerungen und das Gefühl, eine richtig tolle Kirmeszeit erlebt haben zu dürfen. Doch das heißt auch, dass nun der Zeitpunkt gekommen war, an dem Markus Aben die Festkette wieder abgeben musste. Durch eine Pause wurde die Spannung auf dem absoluten Höhepunkt gehalten. Jeder fragte sich, wer wird nun als Nächster die Festkette tragen dürfen? Nach der Pause betrat Hans-Heinrich Hebben die Bühne und bot kleine, feine Geschichten auf Kävels Platt dar. Die Mundart kommt leider oft viel zu kurz und soll so wieder mehr in den Fokus der Menschen kommen. Im Publikum sah man angespannt zuhörende oder auch immer wieder lachende Menschen.