Kulturelles Leben im Golddorf : Startklar für Kirmes in Winnekendonk

Winnekendonk Festumzug und Tanz finden statt. Wegen Corona gelten besondere Bedingungen, etwa die 3G-Regel.

Der Präsident der Geselligen Vereine in Winnekendonk, Rüdiger Göbel, ist optimistisch: „Schönes Wetter ist bestellt“, sagt er mit Blick auf die anstehende Kirmes in seinem Heimatdorf. Er ist froh, dass es endlich wieder losgeht. „Man muss versuchen, das gesellige Leben wieder in Gang zu kriegen, Schritt für Schritt.“ Zu einem Dorf gehöre es auch, dass man sich begegnet und gemeinsam feiert. Das möchten die Winnekendonker mit ihrer traditionellen Kirmes.

In diesem Jahr darf unter eingeschränkten Bedingungen gefeiert werden und eine echte Festkettenübergabe stattfinden. Dass der Festkettenträger in diesem Fall zwei Jahre amtiert, sei die logische Konsequenz aus dem Heimatabend, der wegen Corona online stattfinden musste, erklärt Präsident Rüdiger Göbel. Nun darf der Festkettenträger unter freiem Himmel der Öffentlichkeit präsentiert werden – mit Musik und allem, was dazugehört. Musikalisch geht es schon am Kirmessamstag, 18. September, los. Ab 7.30 Uhr ist das Wecken durch den Musikverein. Traditionell findet um 14.30 Uhr die Kranzniederlegung am Ehrenmal statt mit dem Präsidium der Geselligen Vereine und Fahnenabordnungen und den Vorständen der Vereine. Um 15 Uhr beginnt der ökumenische Wortgottesdienst in der Pfarrkirche für die Abordnungen aller Vereine. Ab 15.45 Uhr geht es im Bürgerpark weiter mit der Festkettenübergabe an die Würdenträger des Heimatvereins „Ons Derp“ mit Fahnenschwenken. Gegen 16.30 Uhr beginnt der Festzug durch das Dorf. Der Zugweg: Niersstraße Ecke Heiligenweg (Start), Heiligenweg, Gartenstraße, Grüner Weg, Niersstraße, kurzer Stopp des Zuges, Vorbeimarsch an den Würdenträgern auf der Bühne. Bis 2 Uhr soll es ein geselliges Treiben auf dem alten Markt unter Berücksichtigung der 3G-Regel geben. Festwirtin ist Bianca Windhuis mit ihrem Team.