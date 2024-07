Einbruch in Winnekendonk Unbekannter wirft Scheibe bei Friseurgeschäft ein

Mit brachialer Gewalt ist ein Einbrecher in Winnekendonk vorgegangen. Er zerschmetterte die Scheibe eines Friseurgeschäftes. Wie die Polizei berichtet, hatte der bislang Unbekannte am Freitag gegen 3.30 Uhr nachts einen Stein gegen die Scheibe des Friseursalons an der Kevelaerer Straße in Höhe der Feldstraße geworfen. Durch den Krach wurde eine Anwohnerin geweckt. Sie sah noch, dass der Täter einen zweiten Pflasterstein nahm und gegen das Fenster schleuderte. Die Scheibe zersplitterte komplett. Dadurch kletterte der Unbekannte in das Geschäft.