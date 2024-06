Nach Einbruch Edeka Brüggemeier setzt 1000 Euro Belohnung aus

Die Tat ereignete sich in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Tatzeitpunkt ist 1.44 Uhr. Es handelte sich um drei Täter, die sich erst gewaltsam Zutritt zum Gebäude verschafften und dann das Tabakregal plünderten. Das Geschäft liegt an der Kevelaerer Straße in Winnekendonk. Die Täter flüchteten in Richtung Wissener Weg. Wer Hinweise zu der Tat machen kann, der kann sich bei der Verwaltung von Edeka Brüggemeier in Winnekendonk, bei der Polizei Kevelaer oder der Kripo Goch melden.