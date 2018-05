Kevelaer : Winnekendonk: Dieter Frerix trägt die Königskette

Der soeben ermittelte Hofstaat der Winnekendonker St.-Sebastianus-Bruderschaft. Foto: Bruderschaft

Kevelaer Im Mai hat die St.-Sebastianus-Bruderschaft im Kevelaerer Ortsteil Winnekendonk ihr Vogelschießen abgehalten. Dazu kamen die Schützen in einer zahlenmäßig großen Abordnung auf dem Sebastianusplatz zusammen. Bevor der König ermittelt wurde, hatten an diesem Tag die Nachwuchsschützen ihren Auftritt und unterstrichen ihre Treffsicherheit. Geschossen wurde mit einer Kinderarmbrust, mit der Emilie Henning am besten umgehen konnte. Als frisch gekürte Prinzessin berief sie Hannah Koenen und Gesa Relouw zu Adjutantinnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Preise beim Kindervogelschießen holten Björn Hieckmann, Julian Terhoeven-Urselmans, Sophie Weber und Tobias Ludwig. Bei den Schützen gingen die Preise an Sebastian Slooten, Harald Ludwig und Thorsten Thür.

Spannend war es beim Königsschießen. Mit dem 239. Schuss holte Dieter Frerix den Vogel von der Stange und krönte sich damit zum König. Seine Frau Andrea steht ihm als Königin zur Seite, das Adjutantenpaar bilden Jürgen und Anneliese Matheblowski. Nun laufen die Vorbereitungen für die Kirmes vom 29. Juni bis 3. Juli.

(RP)