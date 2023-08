Seniorenblaskapelle Niederrhein probt in Winnekendonk Freude an der Blasmusik hält die Musiker jung

Immer dem Gehör nach. Durch die geöffnete Tür der Begegnungsstätte in Winnekendonk tönt das wohlbekannte Steigerlied. „Und er hat sein helles Licht bei der Hand … “, schwirrt der Text zur Melodie spontan durch den Kopf. Kurz danach kehrt Ruhe ein, Ende der ersten Probenstunde an diesem Nachmittag. Posaunist Harald Höhler hatte Geburtstag und gibt eine Runde an seine Mitstreiter.