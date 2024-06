St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk feiert seinen Thron

(RP) Der Königsgalaball ist für den Schützenkönig der St.-Sebastianus-Schützenbruderschaft Winnekendonk immer etwas Besonderes. In diesem Jahr feiert Frank Berretz genau 35 Jahre nachdem sein Vater, Ernst Berretz, Minister war, seinen Königsgalaball. Nach der Kirmeseröffnung durch den Bürgermeister zogen 260 Mitglieder von Bruderschaften und Gilden, sowie Ehrengäste zum Königshaus an der Molkereistraße. Dort wurde zu Ehren des Hofstaates das Fahnenschwenken durchgeführt. Das Königspaar Frank und Annegret Berretz, das Ministerpaar Karl-Heinz und Therese Fischer, der Jugendprinz Phil Berretz, sein Adjutant Tobias Ludwig, die Schülerprinzessin Marie und ihre Adjutantin Anni, strahlen bei der Parade um die Wette. Nach dem Einzug ins voll besetzte Kirmeszelt konnte dort die niederländische Schutterije St. Martinus aus Maasbree begrüßt werden. Schützenwesen kennt keine Grenzen und so wurde bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.