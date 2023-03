Am Bodendenkmal in Winnekendonk Bauschutt an der Landwehr soll zügig beseitigt werden

Auch wenn es viele nicht wissen: Durch die Binnenheide zieht sich ein Bodendenkmal. Wie der Name schon sagt, handelt es sich um eine geschützte Anlage am Erdboden. Konkret geht es um eine mittelalterliche Landwehr, die sich etwa 4,5 Kilometer östlich von Winnekendonk in der Binnenheide befindet. Sie erstreckt sich dort in zwei Teilstücken über mehrere hundert Meter. Der Bereich ist als „ortsfestes Bodendenkmal“ in die Denkmalliste eingetragen.