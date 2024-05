Unfall in Winnekendonk Autofahrerin fährt E-Biker fast an – er bremst und stürzt

Ein Autofahrerin fuhr am Samstag in Kevelaer fast einen E-Biker an. Der musste eine Vollbremsung machen, stürzte dabei und verletzte sich schwer. Gegen 20.20 Uhr war eine 40-jährige Autofahrerin auf der Grotendonker Straße in Richtung Kervenheim unterwegs. Sie bog mit ihrer Mercedes V-Klasse nach links in die Straße Grunewald ab, ohne auf den den Radfahrer zu achten. Der 16-jähriger E-Bike-Fahrer war in gleicher Richtung auf dem links neben der Fahrbahn befindlichen Radweg unterwegs, als er eine Vollbremsung aufgrund des Abbiegevorgangs machen musste. Er hatte Vorfahrt. Durch die Bremsung stürzte der 16-jährige Kevelaerer und verletzte sich schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte den 16-Jährigen in eine Spezialklinik. Die 40-Jährige flüchtete zunächst die Unfallstelle, konnte von den eingesetzten Beamten und Beamtinnen aber an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein Schaden war anihrem Mercedes nicht entstanden. Die Unfallaufnahme wurde vom VU-Team aus Köln unterstützt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde die Sicherung des E-Bikes sowie eine Blutprobe des Radfahrers angeordnet. Laut einem Sprecher der Polizei gab es den Verdacht, dass der 16-Jährige alkoholisiert gewesen sei.