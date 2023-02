War es Brandstiftung? Auto geht in Winnekendonk in Flammen auf

Ein Auto ist in Winnekendonk in der Nacht zu Mittwoch ausgebrannt. Wie die Polizei berichtet, waren die Einsatzkräfte gegen 1.40 Uhr gerufen worden. Da stand das Fahrzeug schon komplett in Flammen. Die Feuerwehr konnte das Auto schließlich löschen. Es brannte allerdings komplett aus.