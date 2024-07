Christa Gerhard stellt aus Gemalte Blumenpracht im Katharinenhaus in Winnekendonk

Christa Gerhard, die in Straelen geboren wurde und heute in Kevelaer lebt, wollte schon immer malen. Doch in ihrer Kindheit, kurz nach dem Krieg, war es schwer, an Papier zu kommen. Doch schon damals nutzte sie jede freie Fläche. Den eigentlichen Anstoß, mit der Malerei zu beginnen, erhielt die Lehrerin aber erst Anfang der 80er Jahre durch eine befreundete Künstlerin, der es gelang, bei Gerhard eine Tür zu öffnen, die endlich eine nicht enden wollende Kreativität freisetzen sollte. Jahrelang zeigte sie ihre Werke niemandem. Doch mit der Pensionierung 2001 änderte sich alles. Ein Malkurs bei Helmut Aldenhoff in Kalkar führte Christa Gerhard in eine kreative Gemeinschaft. Die Künstlerin beteiligte sich fortan an zahlreichen Ausstellungen und nahm auch dreimal an der Landpartie Kevelaer auf dem Johanneshof teil.