Neue Flügel? : Arbeiten an der Windmühle

Winnekendonk Ziel ist, dass auch die Flügel restauriert und wieder angebracht werden. Das Gebäude stammt aus dem 19. Jahrhundert. Das Geld für die Restaurierung kommt von zahlreichen Spenden und der Lotterie Glücksspirale.

(zel) Die Kerssenboomsche Windmühle steht weithin sichtbar außerhalb von Winnekendonk. Ebenso gut ist von weitem zu sehen, dass die Flügel an dem Bauwerk fehlen. Das technische Denkmal entstand 1849 als Turmhölländer und wurde aus unverputztem Backsteinmauerwerk mit Stichbogenfenstern errichtet. 2018 schien ihr Todesurteil gesprochen. Dank zahlreicher Spenden und der Erträge der Lotterie Glücksspirale konnte die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) jedoch 2019 und 2020 insgesamt 95.000 Euro für die Eindeckung der Haube mit Holzschindeln, die Restaurierung des Wellenrades und weiterer Arbeiten an der Mühle bereitstellen. Nun wird künftig eine Bronzeplakette an das private Engagement erinnern. Der Hinweis „Gefördert durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz mit Hilfe der Glücksspirale“ soll zugleich zu weiterer Unterstützung motivieren. Die aus dem 19. Jahrhundert stammende Windmühle ist eines der über 610 Objekte, die die DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel von West-Lotto aus der Lotterie Glücksspirale allein in Nordrhein-Westfalen fördern konnte.