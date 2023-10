Vorfall in Winnekendonk Mädchen wird nach Unfall gesucht

„Wir suchen jetzt das Mädchen oder die Eltern, weil wir wissen möchten, ob das Kind wirklich unverletzt war oder ob die Verletzungen am Ende doch schlimmer waren“, so Polizeisprecher Philipp Pütz. Auf jeden Fall hätten alle Personen richtig gehandelt. Da die Frau dem Kind ihre Nummer gab und nach dem Vorfall auch noch zur Polizei fuhr, liege keine Unfallflucht vor. Und man könne das Kind ja auch nicht einfach zwingen, an Ort und Stelle zu bleiben. Es sei ganz normal, dass ein Mädchen nach so einem Vorfall etwas unter Schock stehe und dann wohl erst einmal schnell nach Hause wolle.