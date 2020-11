In Kevelaer : Mit Auto gegen Baum geprallt

Das Wrack des Unfallwagens. Foto: Schulmann

Winnekendonk Zu einem Verkehrsunfall ist es am Sonntag gegen 3.30 Uhr in Winnekendonk gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurde dabei ein 21-jähriger Duisburger schwer verletzt. Der Unfall ereignete sich auf der Xantener Straße, etwa 600 Meter vor der Zufahrt Sonsbeck zur A 57. Der Duisburger fuhr mit einem Opel in Richtung Kevelaer.

