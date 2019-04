Aktion in Weeze : Willi will’s in Weeze wissen

Gelbe Entchen zierten die Bühnenshow von Willi Weitzel im Bürgerhaus. Foto: Evers, Gottfried (eve)

WEEZE Der Journalist Willi Weitzel ist zum 20-jährigen Jubiläum des Entenrennens ins Bürgerhaus gekommen. Er präsentierte seine Show „Willis wilde Wege“ und nahm das Publikum mit auf eine Reise von seinem Heimatort bis nach Alaska.

Von Anke Kirking

Wenn man Jemanden nur aus dem Fernsehen kennt, oder die Stimme immer nur von CD gehört hat, ist dieser Jemand bestimmt berühmt. So wie Willi Weitzel. Er möchte immer alles wissen und darum kennt man ihn auch durch die gleichnamige Sendung: „Willi will´s wissen“. So sympathisch und nett wie er da immer rüber kommt, so ist er auch live auf der Bühne. Am Sonntag fand anlässlich des 20-jährigen Jubiläums des Weezer Entenrennens, im Bürgerhaus Weeze seine „Willis wilde Wege“ Show statt.

Mit einer Mischung aus Videosequenzen, Bildern und moderierten Beiträgen zeigte Willi, was er bei seinen Reisen durch Alaska, Afrika und sogar seiner Heimatstadt Marburg alles erlebt hat. Dabei ging es weniger um einen Reisebericht, sondern viel mehr um die Landschaft, Natur, Tierwelt und wie man all diese bemerkenswerte Dinge schützen kann. Willi hat eine Botschaft und gleichzeitig die Gabe diese ohne erhobenen Zeigefinger an seine Gäste zu vermitteln. Die Botschaft lautet, dass man viel für den Umweltschutz tun kann und jeder Beitrag wichtig ist.

Info Willi Weitzel – ein wissbegieriger Journalist Kindheit Am 13. Dezember 1972 wurde er in Marburg geboren. Ausbildung Willi wollte eigentlich Hauptschullehrer für Religion, Erdkunde, Deutsch und Sport werden. Gekommen ist es allerdings anders: Zuerst arbeitete er als freier Journalist und wurde Moderator bei Bayern2Radio.

Seine Devise: Wer die Natur schützen will, sollte sie zunächst in allen Facetten kennen lernen. Das geht am besten über unterschiedliche Abenteuer. Darum hat er die „wilden Wege“ beschritten. Im Ersten erzählte Willi Weitzel zum Beispiel von dem „wilden Weg zum besten Tierfoto“. Wo er in Alaska versuchte, dass perfekte Grizzlybären-Bild zu schießen. Auch, wenn das Ende überraschend war, so konnten die großen und kleinen Gäste etwas mitnehmen. Geduld zahlt sich aus, wenn auch nicht immer an der gleichen Stelle. Der nächste wilde Weg führte Willi nach Afrika. In Turkana wurde ein Brunnen gebaut, der durch die Spenden der Sternsinger finanziert werden konnte. Willi trat also seinen wilden und abenteuerlichen Weg durch die Dürre an. Das Gebiet zwischen Südsudan und Athopien steckt in einer tiefen Kriese. Hier hat es seit 2 Jahren nicht mehr geregnet. Wasser ist hier sehr knapp. Doch auch dort gibt es Kinder – genau wie in Deutschland. Willi zieht die Parallelen behutsam und ohne zu moralisieren. Er bezieht die Kinder im Publikum mit ein, lässt einen Knochen herum gehen, verlost nebenbei ein Buch und zeigt, dass wir auch etwas tun können.