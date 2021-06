Politik in der Zwickmühle : Blöd gelaufen - Rat Weeze tagt, wenn Deutschland spielt

Politik in der Zwickmühle

Während der Rat in Weeze tagt, läuft zeitgleich das EM-Spiel von Deutschland. Foto: Latzel/Montage Latzel

Weeze Es ist ein Dilemma für die Politiker in Weeze. Genau wenn das EM-Spiel gegen England angepfiffen wird, startet auch die Ratssitzung. Was geplant ist.

Es ist der Fußball-Klassiker schlechthin. England gegen Deutschland. Das klingt nach Wembleytor, Elfmeterdrama und Emotionen. Nach Harry Kane gegen Thomas Müller. Ganz anders klingt da „1. Änderung des sachlichen Teilflächennutzungsplanes Windenergie Isolierte Positivplanung gemäß § 249 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB)“. Ist es da eigentlich noch eine Frage, womit man sich am Dienstag um 18 Uhr lieber beschäftigt?

Für Bürgermeister Georg Koenen ist die Frage längst beantwortet. Der beinharte Fußballfan wird sich mit der Änderung des Flächennutzungsplanes in Kalbeck beschäftigen. Denn ausgerechnet wenn das EM-Spiel angepfiffen wird, startet auch die letzte Ratssitzung in Weeze vor der Sommerpause. Und eine Ratssitzung ist nicht irgendetwas. Sie hat wichtige Bedeutung für Projekte der Kommune, ist an Ladungsfristen gebunden, Beschlüsse müssen rechtzeitig gefasst werden.